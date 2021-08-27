В Петербурге арестовали блогера, снимавшегося на видео в полицейской форме

Петербургский видеоблогер Сергей Чепкасов, летом нынешнего года попавший в поле зрения силовиков благодаря своим съемкам в форме полицейского, получил от суда пять суток спецприемника. На этот раз причиной для наказания стало неповиновение представителям власти, передает ТАСС.

Задержали его снова в тот момент, когда он позировал в форме правоохранителя. Как гласит официальная версия, 27-летний Чепкасов отказался садиться в автомобиль МВД и сопротивлялся, что ему в итоге и вменили в протоколе. Ранее видеоблогер за незаконное ношение формы отделывался денежным штрафом.