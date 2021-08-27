Милонов возмутился последствиями ДТП в Петербурге и срочно обратился в прокуратуру

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обратил внимание общественности на инцидент, имевший место на минувшей неделе на Октябрьской набережной. Грузовик-бетономешалка, по словам Милонова, грубо нарушивший правила дорожного движения, сбил двух байкеров, что привело к смерти одного и тяжелому клиническому состоянию другого. Единоросса возмущает мягкость, с которой суд отнесся к провинившемуся водителю: его отпустили под подписку о невыезде.

"По различной информации, его "регистрация" – откровенная липа. Есть основания полагать, что виновник ДТП попытается скрыться от правосудия. Готовлю срочное обращение в городскую прокуратуру, чтобы они проверили законность "меры пресечения"", - написал депутат ГД у себя на странице в социальной сети.

По словам Милонова, в данном случае уместно говорить об избирательном правосудии, что он расценивает как "откровенную диверсию" против справедливости и законности.