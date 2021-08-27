           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:40

Мундеп Кузин вызвал полицию из-за отказа администрации Невского района принимать уведомление о пикете Пивоварова

фото ЗакС политика Мундеп Кузин вызвал полицию из-за отказа администрации Невского района принимать уведомление о пикете Пивоварова

Сторонник политика Андрея Пивоварова и муниципальный депутат МО "Гавань" Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что вызвал полицию в администрацию Невского района. Последняя отказывается принимать уведомление о проведении агитационного пикета в поддержку выдвижения Пивоварова  в Государственную Думу, пояснил Кузин.

По словам мундепа, в канцелярии ему предложили сначала пройти в отдел законности и правопорядка. Специалист отдела сообщил, что в проведении агитации будет отказано, рассказал Кузин.

- Я сказал: "Хорошо. Примите и делайте, что хотите. Отвечайте официально". Меня услушали, пока я шел до канцелярии, видимо, поменялась легенда, и мне уже сказали, что они у меня не примут уведомление, так как они их принимают якобы только до 13 часов, - сообщил депутат.

Он уточнил, что сотрудники канцелярии сослались на некое распоряжение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Кузин уверен, что такого документа не существует и у него обязаны принять уведомление. Для этого он вызвал на место сотрудников полиции, пояснил мундеп. Он считает, что администрация просто не желает принимать у него уведомление и официально на него отвечать отказом. 

Напомним, Пивоваров сейчас находится в СИЗО Краснодара по делу о связи с нежелательной организацией за пост в социальной сети. При этом, "Яблоко" выдвинуло его в кандидаты в депутаты Госдумы. Центризбирком обязал партию из-за выдвижения Пивоварова помечать все материалы о том, что их кандидат - "лицо, аффилированным с иноагентом".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что написала всем главам регионов с просьбой не препятствовать в проведении агитации, несмотря на антикоронавирусные ограничения. В Петербурге действует постановление, по которому проведение ряда публичных мероприятий запрещено в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru