Мундеп Кузин вызвал полицию из-за отказа администрации Невского района принимать уведомление о пикете Пивоварова

Сторонник политика Андрея Пивоварова и муниципальный депутат МО "Гавань" Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что вызвал полицию в администрацию Невского района. Последняя отказывается принимать уведомление о проведении агитационного пикета в поддержку выдвижения Пивоварова в Государственную Думу, пояснил Кузин.

По словам мундепа, в канцелярии ему предложили сначала пройти в отдел законности и правопорядка. Специалист отдела сообщил, что в проведении агитации будет отказано, рассказал Кузин.

- Я сказал: "Хорошо. Примите и делайте, что хотите. Отвечайте официально". Меня услушали, пока я шел до канцелярии, видимо, поменялась легенда, и мне уже сказали, что они у меня не примут уведомление, так как они их принимают якобы только до 13 часов, - сообщил депутат.

Он уточнил, что сотрудники канцелярии сослались на некое распоряжение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Кузин уверен, что такого документа не существует и у него обязаны принять уведомление. Для этого он вызвал на место сотрудников полиции, пояснил мундеп. Он считает, что администрация просто не желает принимать у него уведомление и официально на него отвечать отказом.

Напомним, Пивоваров сейчас находится в СИЗО Краснодара по делу о связи с нежелательной организацией за пост в социальной сети. При этом, "Яблоко" выдвинуло его в кандидаты в депутаты Госдумы. Центризбирком обязал партию из-за выдвижения Пивоварова помечать все материалы о том, что их кандидат - "лицо, аффилированным с иноагентом".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что написала всем главам регионов с просьбой не препятствовать в проведении агитации, несмотря на антикоронавирусные ограничения. В Петербурге действует постановление, по которому проведение ряда публичных мероприятий запрещено в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19.

София Саттарова