Прокурор запросил почти два года ограничения свободы для фигуранта "санитарного дела" Дмитрия Барановского

Гособвинение в ходе прений в Преображенском суде Москвы попросило назначить фигуранту "санитарного дела", муниципальному депутату Дмитрию Барановскому год и десять месяцев ограничения свободы, передает "ОВД-Инфо".
Фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.
Ранее Преображенский суд уже приговорил других обвиняемых по этому делу. Любови Соболь и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину, Люсе Штейн и Олегу Степанову — год, Олегу Навальному — год условного срока.