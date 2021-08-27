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Новости 17:24

Петербургского блогера будут судить за распространение фейков о вакцине от коронавируса

фото ЗакС политика Петербургского блогера будут судить за распространение фейков о вакцине от коронавируса

В Петербурге возбудили уголовное дело против блогера, создателя и автора канала в Telegram и YouTube "Крамола" Антона Мысливца, поводом к чему послужили его материалы, выложенные прошлой весной и касающиеся разработки отечественной вакцины от коронавируса. Следствие полагает, что в данном случае имело место сознательное распространение фейков.

"Из них [публикаций] следует, что на момент публикаций обвиняемым в своем канале вышеуказанных материалов разработка вакцин только началась и какие-либо клинические испытания еще не проводились. Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека", - говорится на сайте Следкома.

В сообщении от СК отмечается, что Мысливец уже признал вину и объяснил распространение дезинформации желанием поднять популярность своих блогов.


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