           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:53

Суд в Перми взыскал с активистов более полумиллиона рублей за работу полиции на акции протеста 23 января

фото ЗакС политика Суд в Перми взыскал с активистов более полумиллиона рублей за работу полиции на акции протеста 23 января

Первомайский суд Пензы удовлетворил иск областного МВД к активистам Антону Струнину и Юрию Цепаеву, взыскав с них более полумиллиона рублей за работу полиции на акции протеста 23 января, сообщает "Апология протеста".

МВД счел Струнина и Цепаева организаторами митинга. Изначально полицейские требовали от активистов 883 634 рублей, включив в эту сумму претензии по работе сотрудников в выходной и расходы на бензин в 45,2 тысяч рублей. Позже полиция снизила сумму требований на 40% — до 528 089 рублей.

Суд удовлетворил эти требования. Сторона защиты намерена это решение обжаловать.

Такие же иски подавали управления МВД в Уфе, Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Челябинске, сумма исковых требований полицейских превысила 6 млн рублей. В Кирове силовики взыскали таким образом 183 тысячи рублей, при этом в качестве довода они сослались на практику работы по ложным вызовам о минировании.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru