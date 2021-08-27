Суд в Перми взыскал с активистов более полумиллиона рублей за работу полиции на акции протеста 23 января

Первомайский суд Пензы удовлетворил иск областного МВД к активистам Антону Струнину и Юрию Цепаеву, взыскав с них более полумиллиона рублей за работу полиции на акции протеста 23 января, сообщает "Апология протеста".

МВД счел Струнина и Цепаева организаторами митинга. Изначально полицейские требовали от активистов 883 634 рублей, включив в эту сумму претензии по работе сотрудников в выходной и расходы на бензин в 45,2 тысяч рублей. Позже полиция снизила сумму требований на 40% — до 528 089 рублей.

Суд удовлетворил эти требования. Сторона защиты намерена это решение обжаловать.

Такие же иски подавали управления МВД в Уфе, Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Челябинске, сумма исковых требований полицейских превысила 6 млн рублей. В Кирове силовики взыскали таким образом 183 тысячи рублей, при этом в качестве довода они сослались на практику работы по ложным вызовам о минировании.