Против бывшего активиста "Открытки" в Тамбове завели дело о реабилитации нацизма

Активист регионального отделения распущенной общественной организации "Открытка" в Тамбове Андрей Поляков стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, в рамках которого у него дома провели обыск. Об этом сообщает издание 7х7.

Помимо техники, которую обычно изымают при таких процедурах, в ходе обыска у Полякова конфисковали книги, посвященные истории нацистской Германии и Гражданской войне в России.

Активисту вменяют в вину посты в социальных сетях, касающиеся блокады Ленинграда и Зои Космодемьянской. Сам он утверждает, что не писал их, и при этом открыто соглашается с изложенными в них доводами.

Поляков неоднократно был замечен на акциях, организованных Алексеем Навальным и его сподвижниками, с протестной атрибутикой и плакатами.