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Новости 18:14

Антивирусные ограничения в Псковской области продлили до октября

фото ЗакС политика Антивирусные ограничения в Псковской области продлили до октября

Действующие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, чиновники Псковской области продлили до 30 сентября включительно, о чем говорится на странице регионального штаба по борьбе с пандемией в соцсети.

Послабления при этом тоже имеют место: разрешаются банкеты с неограниченным числом гостей при наличии у всех участников либо сертификата о вакцинации, либо ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за три дня до события. Ответственность в равной степени возлагается как на владельцев заведения общепита, так и на организатора той или иной встречи.

Другое смягчение антивирусных правил состоит в том, что с 1 сентября при заселении в гостиницы или частные апартаменты вновь прибывшие постояльцы не должны будут предъявлять справок о вакцинации от коронавируса и любых документов, связанных с этой инфекцией.

Всего, по последним официальным данным, в Псковской области привились от COVID-19 56% процентов населения.


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