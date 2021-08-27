Кира Ярмыш обжаловала свой приговор по "санитарному делу"

Адвокат Вероника Полякова в своем Twitter-аккаунте сообщила, что подала апелляционную жалобу на приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по "санитарному делу".

16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы. Ее, как и других фигурантов дела, признали виновной в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

Ярмыш, согласно приговору, в течение полутора лет будет запрещено менять место жительства, уезжать за пределы Москвы и Подмосковья, посещать массовые мероприятия, ее также обязали отмечаться в инспекции раз в месяц.

Другим фигурантам дела суд вынес схожие приговоры. Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину, Люсе Штейн и Олегу Степанову — год, Олегу Навальному — год условного срока. Обвинение попросило назначить год и десять месяцев ограничения свободы московскому мундепу Дмитрию Барановскому.