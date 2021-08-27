Эксперты усомнились в версии следователей в деле о нападении на силовика на митинге в Петербурге

В Октябрьском районном суде Петербурга 27 августа состоялось очередное заседание по "дворцовому делу" в отношении Ильи Першина, которого подозревают в применении насилия к сотруднику ОМОН (ч.1 ст. 318 УК) на несанкционированном митинге 31 января, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

По версии следствия, на протестной акции 31 января Першин, убегая от силовиков, якобы нанес несколько ударов сотруднику ОМОНа, от чего тот упал. Встать самостоятельно он уже не мог и добирался до автозака при помощи коллег. Першин отрицает свою вину и утверждает, что не нападал на силовика.

Как и ожидалось, по инициативе стороны защиты, была представлена видеозапись следственных действий. С ней ознакомили эксперта и специалиста в области судебной экспертизы. Увиденное вызвало у них сомнения в вине Першина. Защита потребовала повторного проведения следственных действий из-за большого количества несостыковок.

Всего показали четыре записи: момент падения пострадавшего омоновца Ивана Алексеева во время митинга; два ролика, на которых следователь зачитывает силовику правила проведения следственного эксперимента; а также реконструкция произошедшего. Неоднозначную реакцию экспертов вызвал последний ролик. На нем Алексеев держал другого мужчину, обхватив его со спины двумя руками. Мужчина пытался изловчиться и достать ногой до задней стороны колена омоновца, но доставал, как отметили эксперты, лишь до внешней стороны бедра. Тем не менее, закадровый голос декларировал, что Першин все же мог нанести удар в травмированную область.

Позже допросили потерпевшего Алексеева. Ответы на вопросы прокурора не отличались от первоначальных показаний силовика: схватил Першина, сделал два шага, почувствовал удар пяткой левой ноги по задней стороне колена, "сполз" с Першина и упал. По словам пострадавшего, само падение прошло для него без следов, несмотря на то, что он приземлился как раз на травмированную ногу.

Специалист выразила сомнения в том, что подозреваемый мог ударить силовика под коленку, стоя к нему спиной. По ее мнению, следует повторно воссоздать момент нападения, но уже с участием независимых наблюдателей и использованием экипировки сотрудника ОМОН.

- Для устранения всех этих противоречий, конечно, целесообразно проведение следственного эксперимента хотя бы в защите нижних конечностей и с указанием всех травмирующих факторов, - высказалась специалист.

Гособвинитель не увидела необходимости в повторном проведении экспертизы и попыталась убедить эксперта в том, что Алексееву можно поверить на слово.

Эксперт рассказала, что на видео со следственных мероприятий не удалось воссоздать удар в заднюю сторону колена. Она отметила, что в документах также не указано, по какой стороне коленного сустава нанесен удар. По словам пострадавшего, после травмы у него опухло колено целиком. Эксперт заявил, что такое возможно лишь при внутреннем кровотечении или серьезном переломе.

Позже защитники подали ходатайство об исключении из материалов дела записи следственного эксперимента. Прокурор не стала возражать, но попросила отложить заседание, так как подобные решения ей необходимо согласовать с руководством — на этом заседании она подменяла своего коллегу. Следующее заседание состоится 2 сентября.

Константин Леньков