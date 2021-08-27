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Правозащитница Михайлова сдала документы для участия в выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Правозащитница Михайлова сдала документы для участия в выборах в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №18 приняла второй комплект документов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга по округу № 3 у правозащитницы Ксении Михайловой, сообщила ЗакС.Ру сама кандидатка. Михайлову в состав парламента выдвинула партия "Яблоко".

Она рассказала, что территориальный избирком решил не дожидаться вступления в силу судебного решения и пригласил ее для подачи второго комплекта документов. Обычно на это у кандидатов есть шесть дней, но правозащитница, по ее словам, собрала все бумаги в сжатые сроки — за один день.

Михайлова добавила, что решение о ее регистрации или о снятии с выборов ТИК планирует принять 31 августа. Сама правозащитница считает, что ей снова откажут. Она напомнила, что комиссия ранее уже сформулировала свою позицию: повторное выдвижение якобы проходит по другой процедуре, которая у Михайловой не состоялась.

- Поскольку ничего в моих документах не изменилось, дополнительную процедуру, не предусмотренную законом, никто не стал проходить, я ожидаю, что они мне откажут ровно по тому же самому основанию. И мы снова пойдем в суд, и ожидаю решения суда о моей регистрации аккурат 18 сентября, - поделилась Михайлова.

Выборы депутатов ЗакСа назначены на 19 сентября. Еще два дня до этого, 17 и 18 сентября, также организуют голосование. 

Напомним, ранее Михайлова уже подавала документы для участия в выборах, но ТИК отказал ей в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Избирком заявил, что правозащитница якобы не сдала необходимые документы. Михайлова решила выдвинуться повторно, но ТИК отказывался принимать бумаги. Правозащитница обратилась в суд — Санкт-Петербургский городской суд встал на ее сторону и обязал территориальный избирком принять документы. 

 

София Саттарова


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