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Новости 19:11

"Завхоз" ЗакСа Кукушкина передумала участвовать в выборах по состоянию здоровья

фото ЗакС политика "Завхоз" ЗакСа Кукушкина передумала участвовать в выборах по состоянию здоровья

На выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга по округу № 3 (Петроградский район) в бюллетенях не будет кандидата от "Единой России". Территориальный избирком № 18 на заседании 27 августа аннулировал регистрацию представительницы партии власти, начальницы управления материально-технического обеспечения аппарата ЗакСа Алены Кукушкиной, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК Динар Идрисов. 

По его словам, утром кандидатка подала заявление о снятии себя с выборов. Указанная причина — состояние здоровья, уточнил Идрисов. Он добавил, что за аннулирование регистрации Кукушкиной присутствовавшие члены комиссии проголосовали единогласно. 

Разговаривать с ЗАКС.Ру "завхоз" парламента не захотела. После приветствия, услышав вопрос, она произнесла: "До свидания", — и положила трубку. 

Напомним, сейчас округ № 3 в ЗакСе представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. В 2021 году он не участвует в выборах в ЗакС, а идет в Государственную Думу. Праймериз "Единой России" по округу выиграла Кукушкина.  Как самовыдвиженка участие в выборах решила принять в Петроградском районе дочь Макарова — замглавы районной администрации Марина Лыбанева. 


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