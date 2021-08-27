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Волков: Мы не верим ни в какую организацию протестов

фото ЗакС политика Волков: Мы не верим ни в какую организацию протестов

Ближайший сподвижник находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального, Леонид Волков, в интервью "Медузе"* рассказал о текущем положении дел в стане "навальнистов" в преддверии выборов. Все мысли Волкова, по его словам, заняты предстоящим голосованием за кандидатов в региональные и федеральные депутаты. Волков предполагает, что все платформы, на которых он продвигает так называемое "умное голосование" Навального, власти или хакеры смогут сломать перед трехдневными выборами или во время них. В таком случае, по его признанию, живущий в Прибалтике политик будет "с утра до ночи на YouTube читать фамилии кандидатов", которых в ближайшее время определят как наиболее перспективных противников для единороссов он и его единомышленники.

"Что касается протестов, мы не верим, честно говоря, ни в какую организацию протестов. Протесты либо возникают, потому что люди хотят выйти на улицу — и тогда задача политиков им в этом помочь. Либо не возникают. И тогда, что бы политики ни делали, никакого живого и крутого протеста не получится. Поэтому будем действовать по ситуации", - отметил оппозиционер, давая понять, что митингов в ближайшее время не планируется, и ставя в заслугу "навальнистам" массовые демонстрации прошлых лет и месяцев.

По словам Волкова, его команда на сегодняшний день воспринимает обобщенно понимаемый Кремль как "абсолютное зло".

*Минюст внес издание "Медуза" в список СМИ-иноагентов


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