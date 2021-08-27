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Беглов: Эпидситуация позволяет нам переводить городские стационары в штатный режим

фото ЗакС политика Беглов: Эпидситуация позволяет нам переводить городские стационары в штатный режим

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел промежуточный итог перевода медицинских учреждений с "коронавирусного" на плановый режим работы. К этому, как утверждает чиновник, располагало общее снижение заболеваемости, которое, по его данным, составило 22%. Коэффициент распространения вируса составляет на сегодняшний дент 0,85 при норме в единицу.

"С 24 августа к плановой работе вернулась Городская больница № 33, с 1 сентября в штатный режим перейдет Николаевская больница. С 1 сентября в Медицинском университете имени Павлова и в Центре имени Алмазова будут закрыты все инфекционные койки. Прием плановых больных возобновили Медицинский университет имени Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии", - гласит сообщение от пресс-службы Смольного.

По данным на 27 августа, за минувшие сутки в Петербурге подтвердился коронавирус у 1395 граждан, а скончалось с симптомами вируса за это время 33 человека.


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