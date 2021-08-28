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Новости 10:56

В российской гостинице лидера Rammstein Линдеманна навестили силовики

фото ЗакС политика В российской гостинице лидера Rammstein Линдеманна навестили силовики

Музыкант Тилль Линдеманн, остановившийся в отеле на территории Тверской области, пережил визит российских правоохранителей. Как сообщает "Интерфакс", проверку организовали после поступившего заявления на фронтмена группы Rammstein. Знаменитому немцу попытались объяснить необходимость соблюдения коронавирусных ограничений.

Певца по результатам беседы не задержали. Под Тверью он оказался в связи с тем, что 29 августа планировал выступить на предвыборном концерте партии "Родина" в рамках фестиваля "Макларин".


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