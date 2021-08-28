Новый детский сад на Юго-Западе Петербурга начнет работу 1 сентября

Микрорайон "Балтийская жемчужина" в Красносельском районе Петербурга в ближайшие дни пополнится новым функционирующим детским садом: учреждение для детей под названием "Исток" откроют 1 сентября, передает пресс-служба Смольного. В нем смогут заниматься девяносто детей, разделенных на пять групп.

"Здесь живет много молодых семей. Есть потребность в социальной инфраструктуре. Мы делаем упор на то, чтобы вместе с жильем вводились детские сады, школы и медицинское учреждения", - приводится цитата губернатора Александра Беглова, посетившего почти готовый к открытию объект.

По его оценке, в построенном садике "уютно и красиво". Беглов обратил особое внимание общественности на то, что детсад приспособлен для маленьких петербуржцев с особенностями здоровья, в том числе с плохим слухом. Также здание располагает подъемником для маломобильных граждан.