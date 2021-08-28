Красимир Врански рассказал об "убитой" технике, вернувшейся к нему после зимнего обыска

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански сообщил в своих социальных сетях о том, что предствители силовых структур вернули ему электронику, изъятую во время обыска, который имел место у него дома 31 января по "делу о перекрытии дорог".

"Она полностью убита, она не подлежит восстановлению, так что имейте в виду, если у вас изъяли какую-то технику во время обысков, вам ее вернут непонятно через сколько времени, но на нее не рассчитывайте", - произнес активист в своем видеообращении.

Напомним, что дело, по которому проходит Врански, возбудили после одной из самых крупных несанкционированных акций протеста в Петербурге, прошедшей 23 января в поддержку преследуемого государством оппозиционера Алексея Навального. Поток людей был столь интенсивен и число собравшихся столь велико, что демонстрантам удалось на время заблокировать движение транспорта по Невскому проспекту. Именно в связи с этим делом на неделе допрашивали "навальнистку" Ирину Фатьянову, которую ранее сняли с выборов в ЗакС под предлогом ее причастности к деятельности экстремистской организации.