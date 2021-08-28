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Муниципал 28 августа, 17:15

Агитационные плакаты Вавилиной напомнили избирателям о канале "Дождь"*

фото ЗакС политика Агитационные плакаты Вавилиной напомнили избирателям о канале "Дождь"*

Признание телеканала "Дождь"* иноагентом повлияло на предвыборную кампанию кандидата в депутаты петербургского ЗакСа Нэлли Вавилиной, которая выдвигается от Васильевского острова (округ № 4). 

Некоторые из агитационных плакатов ее команда стала стилизовать под фирменный дизайн и символику канала. Белым по розовому на них написано: "Вавилина. Пока не запретили, голосуй".

Отметим, что действующего муниципального депутата, главу МО "Гавань" первой по округу допустили до выборов в региональный парламент.

"Дождь"* 20 августа объявили иноагентом из-за денежных переводов от Евросоюза. Руководство канала категорически не согласно с решением российских властей, не намерено менять редакционную политику и планирует дойти в судах до ЕСПЧ.

*Минюст включил телеканал в реестр СМИ-иноагентов


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гавань
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Вавилина Нэлли Юрьевна
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

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