Под Ломоносовом открыли мемориал в честь погибших в Таллинском прорыве

У Финского залива, на территории Ломоносовского района открыли памятник, посвященный жертвам Таллинского прорыва восьмидесятилетней давности, о чем сообщила пресс-служба районной администрации. Скульптура представляет собой винт от корабля, инсталированный в две волны Балтийского моря. Мероприятие в музее "Форт Красная горка" организовывал Общероссийский народный фронт.

"Ценой огромных жертв все же удалось вывести из Таллина большую часть эвакуируемых кораблей и людей и спасти их от уничтожения или захвата наступающими гитлеровцами. Мы не имеем права забывать, какой ценой наши предки отвоевали свою землю. Весь Ломоносовский район полит кровью, и наша задача - передать память о событиях войны нашим детям", - приводятся слова районного главы Алексея Кондрашова.

По разным оценкам, в августе 1941 года при эвакуации флота из захваченного нацистами Таллинна в Кронштадт погибло от 15 до 18 тысяч человек.