Пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

Пользователи "ВКонтакте" извещают о том, что столкнулись с трудностями при попытке подключиться к социальной сети. В основном речь идёт о веб-версии приложения. Соответствующие данные также подтверждаются сайтом Downdetector.

Сбои начались утром в районе 08:00 по Москве. Порядка 78% пользователей не могут зайти на сайт, 20% жалуются на невозможность отправить сообщение, и других 2% имеются проблемы с доступом к личному аккаунту.

В основном жалобы приходят от жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Представители пресс-службы "ВКонтакте" пообещали оперативно устранить возникшие неполадки.