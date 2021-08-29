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"Какое-то безобразие!": Фото Дегтярёва в школьных учебниках возмутило хабаровчан

фото ЗакС политика "Какое-то безобразие!": Фото Дегтярёва в школьных учебниках возмутило хабаровчан

В школы Хабаровска привезли новые учебники для первоклассников, в которых на титульном развороте размещена фотография врио краевого главы Михаила Дегтярёва с обращением. Пособие вызвало негодование не только у родительского сообщества, но и у педагогов с большим стажем работы, информирует dvnovosti.

Хрестоматии поступают во все школы города, их тираж — 17 500 экземпляров. Учителя уверены, что данный "манёвр" являет собой не иначе как предвыборную агитацию, так как литература будет роздана детям в преддверии грядущих выборов.

"Предыдущие главы региона на моей памяти себе такого не позволяли", - возмущена директор одной из хабаровских школ.

"Я против того, чтобы лицо Дегтярева было в детских учебниках", - высказалась другая учительница.

Солидарен с ними и бывший директор Хабаровской краевой типографии, депутат локальной гордумы Михаил Сидоров.

"Это вообще какое-то безобразие. Не припомню, чтобы при других губернаторах такое происходило. Конечно, это предвыборная агитация. При [Сергее] Фургале уж точно такого не было, да и при [Вячеславе] Шпорте тоже очень сильно сомневаюсь", - уверен Сидоров.

Напомним, "жириновец" Михаил Дегтярёв пришёл на смену Сергею Фургалу после ареста последнего. Данное решение федерального центра вызвало бурю негодования у местных жителей, протесты продолжались более полугода.

Фото: dvhab.ru


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