Беглов объявил о дополнительных выплатах петербуржцам-долгожителям

Начиная с 2022 года петербуржцы-долгожители будут получать дополнительные единовременные выплаты к своим юбилеям, соответствующие коррективы внёс городской глава Александр Беглов в Социальный кодекс Северной столицы.

У себя на странице "ВКонтакте" градоначальник напомнил, что старейшим жителям Петербурга исполнилось 107 лет, и по сравнению с 2019 годом их число выросло на 9%, а тех, кто перешагнул за 100 лет — на 20%.

"Будем и дальше развивать систему медико-социальной помощи, расширять меры социальной поддержки, которые позволяют увеличивать продолжительность жизни наших старших", – высказался по случаю Беглов.

Кроме того, губернатор, впечатлившись фотоработами британского фотографа Суджаты Сетиа, предложил провести в Петербурге выставку с портретами пенсионеров.