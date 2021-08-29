           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:50

Жириновский осудил визиты Зюганова в храмы, предложив "распустить и запретить" КПРФ

фото ЗакС политика Жириновский осудил визиты Зюганова в храмы, предложив "распустить и запретить" КПРФ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на своего коллегу по Госдуме, такому же бессменному руководителю КПРФ Геннадию Зюганову, возмутившись его походами в храмы и припомнив ему антирелигиозную кампанию советских коммунистов.

Либерал-демократ напомнил, что, когда в Орле закрывали "последний храм", Зюганов на тот момент состоял в орловском обкоме КПСС в должности заведующего идеологическим отделом, и именно по его инициативе, утверждает Жириновский, религиозное учреждение и прекратило свою деятельность.

Не ушли от критики главы ЛДПР и другие "заслуги" известного коммуниста, а именно: "уговоры" депутатов Верховного совета ратифицировать соглашение о создании СНГ, "сдача" победы в президентских выборах 1996 года Борису Ельцину, а в 1999-м лидер компартии якобы "не довел до конца импичмент Ельцину, потому что побоялся запрета на деятельность КПРФ".

"И так каждый год: предательство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать", - поделился соображениями Жириновский у себя в Telegram-канале.

Следует отметить, что лидер ЛДПР и сам уже давно сидит в российском парламенте: он являлся депутатом Госдумы первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

Фото: сайт ЛДПР


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru