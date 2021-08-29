Жириновский осудил визиты Зюганова в храмы, предложив "распустить и запретить" КПРФ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на своего коллегу по Госдуме, такому же бессменному руководителю КПРФ Геннадию Зюганову, возмутившись его походами в храмы и припомнив ему антирелигиозную кампанию советских коммунистов.

Либерал-демократ напомнил, что, когда в Орле закрывали "последний храм", Зюганов на тот момент состоял в орловском обкоме КПСС в должности заведующего идеологическим отделом, и именно по его инициативе, утверждает Жириновский, религиозное учреждение и прекратило свою деятельность.

Не ушли от критики главы ЛДПР и другие "заслуги" известного коммуниста, а именно: "уговоры" депутатов Верховного совета ратифицировать соглашение о создании СНГ, "сдача" победы в президентских выборах 1996 года Борису Ельцину, а в 1999-м лидер компартии якобы "не довел до конца импичмент Ельцину, потому что побоялся запрета на деятельность КПРФ".

"И так каждый год: предательство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать", - поделился соображениями Жириновский у себя в Telegram-канале.

Следует отметить, что лидер ЛДПР и сам уже давно сидит в российском парламенте: он являлся депутатом Госдумы первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

Фото: сайт ЛДПР