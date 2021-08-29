Шойгу рассказал, чем обоснована единовременная выплата военным, анонсированная Путиным

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу пояснил, что решение Владимира Путина единовременно выплатить военным по 15 тысяч рублей продиктовано уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого ввиду пандемии COVID-19.

"Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это", - отчитался министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Кроме дополнительного разового финансирования военных Путин также предложил индексировать их довольствие выше инфляции и в дальнейшем.

Уточним, что не только военные получат по 15 тысяч рублей, но также силовики и курсанты.

При этом пенсионерам полагается всего лишь по 10 тысяч рублей.