"Выкинем ЕдРо из Думы": В Петербурге задержали активиста, вышедшего поддержать "Умное голосование"

Петербургские правоохранители задержали местного активиста Никиту Ильина, вышедшего на Невский проспект с одиночным пикетом, о чем он сам известил "ОВД-Инфо".

В руках у мужчины был плакат с надписью: "Выкинем ЕдРо из Думы. Умное голосование".

В пикете Ильин успел простоять 20 минут, что довольно много по нынешним протестным "меркам".

В качестве обоснования задержания полицейские сказали ему, что "пикеты запрещены".

В итоге Ильина увезли в ОП № 78.

Проект "Умное голосование" предусматривает голосование за самого сильного соперника кандидата, выставленного властью на сентябрьских выборах в Госдуму и региональные собрания депутатов.