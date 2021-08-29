"Выкинем ЕдРо из Думы": В Петербурге задержали активиста, вышедшего поддержать "Умное голосование"

Петербургские правоохранители задержали местного активиста Никиту Ильина, вышедшего на Невский проспект с одиночным пикетом, о чем он сам известил "ОВД-Инфо".
В руках у мужчины был плакат с надписью: "Выкинем ЕдРо из Думы. Умное голосование".
В пикете Ильин успел простоять 20 минут, что довольно много по нынешним протестным "меркам".
В качестве обоснования задержания полицейские сказали ему, что "пикеты запрещены".
В итоге Ильина увезли в ОП № 78.
Проект "Умное голосование" предусматривает голосование за самого сильного соперника кандидата, выставленного властью на сентябрьских выборах в Госдуму и региональные собрания депутатов.