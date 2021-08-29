В Москве полиция прервала пикет в поддержку СМИ, признанных иноагентами

Столичные правоохранители отправили в отдел четырёх местных жителей, организовавших пикет в поддержку СМИ, причисленных к иностранным агентам: Алсу Бургантинову, Дарью Пак, Дмитрия Леня и Тимофея Илюшина, уведомили "ОВД-Инфо" сами задержанные.

Всех задержанных доставили в ОВД "Арбат". Помогать им будет адвокат от "ОВД-Инфо" Юлия Сычева.

Напомним, по состоянию на 29 августа в перечень иноагентов Минюста РФ включает в себя 43 пункта. Туда попали издания "Дождь"*, "Медуза"*, VTimes*, The Insider*, "Важные истории"*, сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. Внесение в соответствующий реестр заметно осложняет работу для данных СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, что в нескольких случаях уже привело к закрытию изданий.

Добавим, что в ходе аудиенции с членами Совета по правам человека представитель Минюста дал понять, что признать иноагентом журналистов могут, к примеру, за участие в международных конкурсах, поездку на международную конференцию или за подарок от родственника или друга за рубежом. Позже стало известно, что в законодательство могут внести поправку, которая запретит СМИ-иноагентам освещать выборы в России, а журналистам в этих реестрах – участвовать в избирательных кампаниях и референдумах.

*Все помеченные СМИ внесены Минюстом в реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ