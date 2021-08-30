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В Петербурге стартует осенняя кампания по вакцинации от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге стартует осенняя кампания по вакцинации от гриппа

Начиная с сегодняшнего дня, 30 августа, в городе на Неве начинается осенняя кампания по вакцинации петербуржцев от гриппа. Привиться можно будет не только в поликлиниках, но и у специальных пунктов у станций метро.

Мобильные бригады должны начать работать уже с полудня. Точки будут открыты у метро "Озерки", "Удельная", "Парнас" и "Проспект Просвещения". Ежедневный режим работы - с 8:00 до 20:00.

Вакцинация проводится на безвозмездной основе. Чтобы уколоться, необходимо иметь при себе паспорт и полис.

Ожидается, что в ходе общероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинацию пройдут 87 млн человек.


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