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В Петербурге 28-летний капитан полиции арестован по делу о сбыте наркотиков

фото ЗакС политика В Петербурге 28-летний капитан полиции арестован по делу о сбыте наркотиков

Оперативник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков: по статье ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Обвинение по статье. 228.1, ч. 4 УК РФ (Сбыт наркотиков с использованием служебного положения в крупном размере) предъявлено 28-летнему капитану полиции Управления уголовного розыска Петербурга Виктору Щербыне. В рамках разбирательства он был отправлен под арест и помещён в СИЗО.

Как делится 47news, дело возбудили после заявления подельника Щербыны, который решил "завязать" с противоправной деятельностью.

По версии следствия, обвиняемый мог передать на реализацию порядка 500 граммов наркотиков растительного происхождения, привлекая к этому своего знакомого, который и подал заявление в органы.

Весной 2020 года в Щербыне увидели перспективного сотрудника и повысили его. Он перешёл из отделения по борьбе с незаконным распространением наркотиков угрозыска в Пушкине в отдел по борьбе с похищениями людей в Управление угрозыска Петербурга. При этом отмечается, что на новом месте службы он часто не появлялся, ссылаясь на больничный. После того, как в главке прошла реорганизация состава, Щербына был переведён в штатные сотрудники в "распоряжении ГУ МВД".


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