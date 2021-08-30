В МВД отрицают сотрудничество между центром "Э" и "Мужским государством"

Депутат Госдумы Оксана Пушкина получила ответ от МВД, в котором на ее фоициальный запрос говорится, что взаимодействия между подведомственным центром про противодействию экстремизму (центром "Э") и скандальной известным движением "Мужское госдударство", вопреки слухам, не существует.

Ранее активистки движение "СоцФем Альтернатива" утверждали, бужто силовики передают "Мужскому государству" данные россиянок еще с конца 2000-х годов.

"Фактов передачи служебной информации третьими лицами не выявлено", - говорится в ответе, полученном Пушкиной и цитируемым РБК.

Отметим, что ультраконсервативная и патриархальная "Мужское государство" известна прежде всего организованной травлей и угрозами в соцсетях по адресу тех девушек и женщин, к моральному облику которых у ее представителей имеются претензии.