Цикл вакцинации от COVID-19 завершили 1,4 млн петербуржцев

В Петербурге курс вакцинации от COVID-19 завершили 1 418 016 местных жителей или 55% от необходимого количества привитых, которое требуется для формирования коллективного "антивирусного" иммунитета.

Коллективный иммунитет в городе на Неве обеспечит вакцинация 2,6 млн петербуржцев, уточнили в комитете по здравоохранению.

Накануне в Северную столицу привезли очередную партию препарата "Спутник Лайт" в количестве 97,2 тысяч доз. Всего запас вакцины составляет 412 111 комплектов доз по данным на выходные.

Напомним, что на сегодняшний день в городских поликлиниках открыты 166 прививочных пунктов, ещё 27 точек действуют в ТЦ, и кроме того, действуют 42 мобильные бригады.