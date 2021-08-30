В Петербурге снова в два с лишним раза упала суточная заболевамость коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на тысячу инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 792, а сумели поправиться 14 180 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1424 новых больных, в Петербурге – 549 (на 769 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 858. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 562 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 35 (накануне – 38).

Подобное резкое падение заболеваемости в Петербурге уже наблюдалось (с 1481 до 691 случае) 22-23 августа.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.