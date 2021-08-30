           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:13

НИИ гриппа подает документы на исследование новой вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика НИИ гриппа подает документы на исследование новой вакцины от коронавируса

Клинические испытания новой вакцины от COVID-19, разработанной петербургским НИИ гриппа им. Смородинцева, стартуют до конца нынешнего года, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора института, Дмитрия Лиознова.

"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем практически документы на одобрение уже для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы видим, должна защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А", - рассказал он.

Параллельно над своей вакциной, призванной противодействовать новому коронавирусномму штамму "дельта", работает центр имени Чумакова, известный своим препаратом "КовиВак".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru