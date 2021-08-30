НИИ гриппа подает документы на исследование новой вакцины от коронавируса

Клинические испытания новой вакцины от COVID-19, разработанной петербургским НИИ гриппа им. Смородинцева, стартуют до конца нынешнего года, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора института, Дмитрия Лиознова.

"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем практически документы на одобрение уже для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы видим, должна защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А", - рассказал он.

Параллельно над своей вакциной, призванной противодействовать новому коронавирусномму штамму "дельта", работает центр имени Чумакова, известный своим препаратом "КовиВак".