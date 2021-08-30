Первую конструкцию для "легальных" граффити установят под мостом Бетанкура в сентябре

Администрация Петроградского района отодвинула срок монтажа первой специальной конструкции для граффити, которая должна появиться под мостом Бетанкура, передает ПД.

"Установка площадки для граффити планируется в середине сентября", - сообщили чиновники.

Изначально срок монтажа конструкции был иной: называлась дата в середине августа.

Аналогичная площадка под стрит-арт должна появиться также на территории будущего парка "Зима-Лето" в Колпинском районе. Там чиновники заверили, что место для творчества появится в срок.

Прошлым летом главы КГА и КГИОП провели общественную дискуссию о правовых границах для граффитистов и путях решения этой проблемы, поскольку коммунальщики часто закрашивают уличные произведения искусства и это приводит к недопониманию. В нынешнем году громких скандалов такого рода было уже как минимум два: это изображение Алексея Навального на нежилом строении в Петроградском районе и портрет Даниила Хармса на доме, в котором жил писатель, в Центральном.