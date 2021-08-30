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Новости 12:52

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ известного стендапера

фото ЗакС политика МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ известного стендапера

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чья шутка о поведенческих особенностях русских граждан нынешним летом породила скандал, помимо отбытого 10-суточного ареста получил новые неприятности. МВД объявило его нахождение на территории России пожизненно нежелательным.

"Его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи", - говорится на сайте ведомства.

Административный арест ранее был мотивирован прокуратурой тем, что выступление Мирзализаде содержало "признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности". 

На стендапера после его остроты о специфических бытовых привычках русских обрушились с критикой известные ведущие федеральных телеканалов, а в июне в Москве на него даже напали неизвестные.


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