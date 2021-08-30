ЦИК планирует создать более 54 тысяч аккаунтов для видеонаблюдения - Минцифры сообщило о 2 тысячах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 30 августа сообщила, что пока планируется создание 54 849 аккаунтов видеонаблюдения. Это предварительное число заявиок по регионам, не включая Москву, уточнила Памфилова. Она попросила ответственные за центры наблюдения Общественные палаты увеличить количество мест для видеонаблюдения за избирательными участками.

- Я бы хотела предложить региональным Общественным палатам скорректировать свои заявки в сторону увеличения, чтобы у вас был запас, вы узнаете, какие запросы, насколько это востребовано со стороны активных граждан, наблюдателей и так далее. Еще раз хочу сказать, что система не закрыта для избирателя. Если человек для того, чтобы осуществить свое право, право такое есть, это право должно сопровождать обязанностью - пройти тот наблюдательский минимум, который позволит ему грамотно отслеживать то, что будет происходить на участках, - сказала глава ЦИК.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов на заседании ЦИК сообщил, что его ведомство сейчас собирает потребность в количестве аккаунтов от общественных штабов. По его словам, сейчас суммарно по регионам получается около 2 тысяч аккаунтов.

- В среднем 10-20 на регион. В зависимости от региона, - сказал Качанов.

- Нет, нет, это гораздо больше будет. Это первые были заявки, - добавила Памфилова.

Замминистра ответил, что ведомство готово предоставить столько аккаунтов - сколько необходимо. Он заверил, что система выдержит всех желающих.

Памфилова напомнила, что аккаунты для просмотра трансляций получат партии, кандидаты по одномандатным округам, Общественные палаты, Совет по правам человека, уполномоченные по правам человека и избирательные комиссии. Памфилова считает, что созданная ситсема оптимальна. Она не выносит на всеобщее обозрение "частную жизнь граждан", но позволяет следить за работой избирательных комиссий, сказала глава Центризбиркома.

Напомним, количество аккаунтов не ограничено только для Общесвтенных палат и СПЧ. Всем остальным участникам голосования ЦИК выделит определенное число вариантов доступа к онлайн-трансляции. Подробнее о новой системе - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова