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Новости 13:42

"Застывшие" ещё в 2018 году траволаторы на "Беговой" пообещали запустить 31 октября

фото ЗакС политика "Застывшие" ещё в 2018 году траволаторы на "Беговой" пообещали запустить 31 октября

Срок включения остановившихся уже два года назад на станции "Беговая" траволаторов, которые было обещано запустить ещё в середине августа, вновь перенесли: на сей раз они должны быть введены в строй 31 августа, следует из ответа петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры депутату Заксобрания Борису Вишневскому.

"Ввод в эксплуатацию пассажирских конвейеров на вышеуказанных станциях будет выполнен после завершения всех пусконаладочных работ и технического освидетельствования <…> Плановый срок ввода в эксплуатацию — 31.10.2021", - указано в ответе КРТИ.

Столь длительный срок запуска обусловлен длительностью производства и поставки необходимых деталей. 

Траволаторы "Беговой" закрылись на реконструкцию в августе 2018 года - через 3 месяца после ввода самой станции.

Отметим, что это не единственная проблема обозначенного метро, открытого к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Вскоре там стали регулярно наблюдаться протечкиосыпание штукатурки и элементов оформления.


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