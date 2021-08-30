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Новости 14:09

Семь фонтанов планируют восстановить в Петербурге до конца года

фото ЗакС политика Семь фонтанов планируют восстановить в Петербурге до конца года

С сентября до конца 2021 года в Петербурге закончится восстановление семи фонтанов, сообщил на "нулевых чтениях" проекта бюджета города глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Завершатся работы по адресам: ул. Щербакова, 4/18, Английский пр.,13, пр. Большевиков, 3. Также вернутся фонтаны у Российской национальной библиотеки, в Колпино и Шушарах, а также фонтан "Скрипка-женщина" в сквере Андрея Петрова.

В проекте бюджета на 2022 год "Водоканалу" на возмещение затрат на эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов заложены 180 млн. Доппотребность по этой статье составила 33,1 млн рублей.

На возмещение затрат на капитальный ремонт фонтанов и фонтанных комплексов комитет запросил дополнительно 384,3 млн рублей. Базовый объем финансирования по этой статье - 18,3 млн рублей.

Сергей Еремеев


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