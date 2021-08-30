Спустя три месяца разлуки Путин и Лукашенко вновь встретятся в Москве 9 сентября

Российский глава Владимир Путин и его белорусский "визави" Александр Лукашенко решили провести ещё одну деловую встречу: на сей раз они встретятся в Москве 9 сентября, извещает БелТА. Последний раз Лукашенко гостил в Петербурге 13 июля.

Встречу двух президентов анонсировал также кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сегодня, 30 августа, утром Путин в телефонной беседе поздравил своего коллегу с днём рождения. Согласно официальному релизу, главы государств обсудили "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

Ожидается, что на предстоящей встрече Путин и Лукашенко среди прочих тем поговорят также о ситуации в Афганистане.