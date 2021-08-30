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Новости 14:50

К началу учебного года петербургским учителям выплатят по 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика К началу учебного года петербургским учителям выплатят по 10 тысяч рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов пообещал, что к началу нового учебного года городские педагоги получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

На соответствующую надбавку могут рассчитывать свыше 120 тысяч человек, уточнил губернатор.

Выплата будет предоставлена не только школьным педагогам, но также их коллегам из детских садов, психологам, воспитателям, преподавателям музыкальных и спортивных школ.

Заявление петербургский глава сделал в ходе заседания Городского педагогического совета. Он добавил, что деньги должны поступить учителям в течение ближайших трёх недель.

Наконец, резюмировал губернатор, ещё по 5 тысяч рублей в нынешнем году дополнительно получат классные руководители школ и колледжей.

Напомним, ранее в Смольном известили, что от коронавируса в ходе прививочной кампании привились уже более 50% городских педагогов.


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