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ЦИК решил обратиться в суд по снятию 9 "яблочников" с выборов в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК решил обратиться в суд по снятию 9 "яблочников" с выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия 30 августа решила обратиться в Верховный суд России с административным иском об отмене регистрации в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы представителей "Яблока". Член ЦИК Антон Лопатин уточнил, что речь идет о снятии с выборов 9 человек: Никита Есаков,  Баясхалан Чимитдоржиев, Александра Орлова, Михаил Аркадьев, Александр Амосов, Иван Добыш, Дмитрий Семавин, Елена Плотникова, Евгений Мартынов. 

Член ЦИК рассказал, что все перечисленные кандидаты не указали, что у них есть вклады или другие финансовые инструменты за границей. Центробанк же сообщил у наличии этих девяти "яблочников" иностранных финансовых инструментов, заявил Лопатин. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что комиссия сама не может принять решение о снятии кандидатов с выборов на основе имеющейся информации. Решение должен принять суд, пояснила Памфилова. 

Один из перечисленных "яблочников" - Добыш - идет в Госдуму от Петербурга вторым номером в региональной группе №19. Он работает начальником экспедиции в ЗАО ЛенТИСИЗ. 

София Саттарова


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