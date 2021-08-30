Эсеры хотят обязать новостные агрегаторы платить отчисления редакциям

Справедливороссы из Госдумы объявили о том, что работают над законодательной инициативой, касающейся деятельности крупных агрегаторов СМИ, которые используют в своих целях контент различных медиа.

"Сегодня такие цифровые гиганты, как Google или Яндекс, беспрепятственно и бесплатно пользуются тем, что наработали журналисты, и не платят ни копейки ни авторам, ни издателям", – приводит слова лидера партии Сергея Миронова его пресс-служба.

Он обратил внимание на то, что в развитых странах нормой жизни давно стал так называемый "закон о ссылках", подобие которого Миронов и его коллеги в ближайшее время подготовят и внесут в федеральный парламент.

Инициативу депутат Госдумы анонсировал на встрече с руководителями некоторых печатных СМИ. В ходе разговора Миронов также поддержал идею введения дополнительных льгот для этого сегмента экономики, переживающего не лучшие времена.