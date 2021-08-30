Суд в Петербурге оставил фигуранта "дворцового дела" Гарипова под стражей еще на полгода

Ленинский районный суд Петербурга 30 августа продлил срок нахождения под стражей участнику митинга 31 января Эльдару Гарипову, сообщил ЗАКС.Ру адвокат ОВД-Инфо Игорь Скачко. Обвиняемому вменяют насилие над росгвардейцем.

Гарипов останется в СИЗО № 1 еще на 6 месяцев, до февраля 2022 года. Следующее заседание по его делу состоится 9 сентября.

На акции 31 января на Пионерской площади Гарипова схватили шестеро силовиков. Его повалили на землю и разбили голову. От ТЮЗа он отправился в НИИ Джанелидзе для оказания медицинской помощи.

По версии следствия, Гарипов ударил сотрудника Росгвардии Сергея Копу по бедру, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья (ч.1 ст.318 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Свою вину Гарипов не признал.

В январе 2021 года в крупных городах России прошли многочисленные акции протеста, вызванные публикацией расследования о предполагаемом дворце Владимира Путина в Геленджике, а также заменой Алексею Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальное. Общее количество задержанных на двух акциях протеста достигло почти 10 тысяч человек.