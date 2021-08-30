Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула РФ

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, на данный момент она пребывает в Хельсинки, оповестили "Интерфакс" два знакомых с ситуацией источника.

Ранее страну уже покидали ключевые соратники Навального — Леонид Волков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и другие. Вынуждены были на время распрощаться с родиной также некоторые участники арт-объединения Pussy Riot.

Во всех случаях общественники опасались, что дома их может ждать уголовное преследование. В частности, после того, как ФБК* попал в список экстремистских организаций, давление на оппозиционеров заметно усилилось.

Фото: Алексей Навальный / Instagram