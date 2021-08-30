Горсуд отказался снимать с выборов "яблочника" Громова по иску кандидата от "Новых людей"

Санкт-Петербургский городской суд 30 августа не стал удовлетворять иск кандидата в депутаты Заксобрания по 11-му округу от "Новых людей" Константина Александрова к ТИК № 34 о снятии с выборов его соперника из "Яблока" Николая Громова, сообщил ЗАКС.Ру представитель "яблочника" Александр Кобринский.

Поводом для иска стали якобы ошибки в предвыборных документах. В своем обращении Александров указал, что у Громова были допущены неточности в документе о выдвижении со съезда партии, а также в справке об имуществе и доходах. Ранее по этой же причине отказать "яблочнику" в регистрации хотела ТИК.

– Те же самые претензии, что были у ТИК. Документы, которые были представлены мной в избирательную комиссию, по его мнению, не соответствуют правилам. Он считает, что регистрация моя незаконна, и ТИК не должна была принимать мои документы, – рассказал Громов.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не согласилась с позицией ТИК и обязала повторно рассмотреть вопрос о регистрации Громова.

Ранее другого кандидата в ЗакС от "Яблока" Виктора Болдина пытался снять соперник по 14-му округу коммунист Алексей Зинчук, но суд не стал удовлетворять иск. Похожая ситуация возникла и у Арсения Афиногенова, но истец Игорь Коровин (КПРФ) решил отозвать свой иск, поняв его бесперспективность.