Петербургская прокуратура видит в числе экстремистов неонацистскую группировку "Невоград"

Петербургские прокуроры обратились с иском в суд, требуя включить в перечень экстремистов группировки "Невоград", "Невоград-2", FirstLine Nevograd и другие, делится "Коммерсант".

В надзорном ведомстве считают, что данные организации следовали идее неонацизма, использовали запрещённую символику, а их члены уже неоднократно привлекались к ответственности за преступления на почве расовой ненависти.

"В исковом заявлении (выдержка имеется в распоряжении "Ъ") указано, что в качестве целей и задач участники преступных групп ставили "очищение" Петербурга от представителей неславянских национальностей и рас. "Очищение" должно было происходить путем насилия, в том числе убийств. Идеология группировок базируется на "учении национал-социализма", почитаемой фигурой является глава Третьего Рейха Адольф Гитлер, а сами участники в качестве своей символики используют запрещенную свастику", – привели выдержки из искового заявления в "Ъ".

По информации Следственного комитета, входящие в "Невоград" лица в 2009–2010 годах убили в Петербурге десять человек, а потом получили тюремные сроки до 24 лет. Участники "Невограда-2" в 2013-2014 годах также задерживались за убийства и тяжкие избиения мигрантов.

Наконец, FirstLine Nevograd заявили о себе в 2019 году после нападения на 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте.

В феврале прошлого года в ЗакСе выступал руководитель петербургского Главка Роман Плугин, который поведал про деяния "невоградцев".