Лето 2021 года в Петербурге стало самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений

Уходящее лето в Петербурге стало самым теплым и солнечным за всю 140-летнюю историю профессиональных наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. В среднем за лето воздух прогревался до 20,5 градусов.

"До этого 1972 год с температурой 20,1 градуса оставался самым теплым, даже в 2010 году не смогли перекрыть рекорд 1972 года. А 2021 год за счет июня и июля все-таки оказался самым жарким", – рассказал Колесов.

Июнь выдался опять же самым жарким за историю наблюдений, в нем было поставлено целых пять температурных рекордов. А июль, хоть и не побил рекорд жары 2010 года, но воздух в этом месяце оказался теплее температурной нормы на 5,4 градуса.

В свою очередь, количество солнечных часов летом 2021-го составило беспрецедентные 864,5 часов.