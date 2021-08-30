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Новости 30 августа, 18:25

Беглов гордится показателями петербургских выпускников

фото ЗакС политика Беглов гордится показателями петербургских выпускников

В преддверии начала учебного года петербургский губернатор Александр Беглов поздравил всех, кто имеет отношение к Дню знаний. К этим категориям граждан, согласно его данным, можно отнести 979 тысяч школьников и 330 тысяч студентов и аспирантов вузов, которым предстоит пойти учиться 1 сентября, а также порядка 200 тысяч сотрудников образовательных учреждений, включая административно-технический персонал. Наконец, упомянул в своем обращении Беглов и родственников учащихся.

"В целом больше половины жителей Петербурга так или иначе связаны с учебным процессом и его обеспечением", – подсчитал чиновник  в авторской программе на "Радио России – Петербург".

В заслугу своей команде Беглов поставил то, что в 2019–2021 годах в городе удалось ввести в эксплуатацию 30 новых школ и 97 детских садов.

"Нам удается повышать и его [образования] качество и, что главное, его доступность. Недавний ЕГЭ принес стобалльные результаты каждой третьей школе города. Пять лет назад такими достижениями могли гордиться главным образом элитные учебные заведения", – отметил градоначальник.


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