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Новости 30 августа, 18:13

Горсуд отказался восстанавливать Мацапулину на выборах

фото ЗакС политика Горсуд отказался восстанавливать Мацапулину на выборах

Санкт-Петербургский городской суд 30 августа отказал в удовлетворении иска самовыдвиженке в депутаты Законодательного собрания по округу № 2 Марине Мацапулиной, сообщила ЗАКС.Ру сама кандидатка. Мацапулина требовала отменить решение территориального избиркома № 30 об отказе регистрировать ее в качестве кандидата в депутаты из-за якобы большого количества недостоверных подписей избирателей в ее поддержку. По словам Мацапулиной, ее сторона настаивает на том, что часть автографов надо признать действительными — тогда их количества хватит для регистрации.

– В первую очередь, мы бьемся за подписи, собранные мной в качестве ЧПРГ (члена комиссии с правом решающего голоса – прим ЗАКС.Ру). Также там есть листы с неточностями в дате. То есть там в принципе очевидно, что листы заверялись одной датой, просто где-то ручкой черкнули или что-то еще, – рассказала самовыдвиженка. 

Она добавила, что намерена и дальше отстаивать в суде свое право на участие в выборах. 

Напомним, как самовыдвиженке Мацапулиной надо было собрать подписи избирателей в свою поддержку. Территориальный избирком, проверив часть автографов, заключил, что недостоверных — 21%. Мацапулина подала жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая снизила процент брака, но он все еще превышал допустимый порог. 

Часть подписей признали недействительными, так как Мацапулина собирала их самостоятельно, когда была членом участковой избирательной комиссии. Закон запрещает участвовать в наборе автографов членам избиркомов. Самовыдвиженка заявила, что к тому моменту уведомила комиссию о желании выйти из ее состава. Горизбирком решил, что доказанный факт сложения полномочий члена избиркома произошел уже во время сбора подписей. 

София Саттарова


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