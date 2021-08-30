МГИК возмутили незадекларированные доходы телеведущего Попова, который уверял "Дождь" в "прозрачности"

Мосгоризбирком представил информационную сводку о кандидатах, идущих на выборы в Госдуму, согласно которой выдвигающийся от "Единой России" телеведущий Евгений Попов представил недостоверные данные о своих доходах. По сведениям МГИК, медийный деятель при годовом доходе в 11,4 млн рублей не задекларировал ещё порядка 3,1 млн.

Напомним, что не так давно The Insider* оценил годовой заработок Попова в 12,9 млн рублей. После этого в разговоре с "Дождём"** Попов заявил следующее: "Данные „Инсайдера" — это фуфло абсолютное".

На момент беседы телеведущего с журналистами его декларация пока не была отображена публично, эти сведения появились в СМИ лишь 3 августа: так, если верить скриншоту документа, то за 2020 год он заработал 11,4 млн рублей.

После того, как The Insider опубликовал расследование, МГИК начал проверку документов Попова и подтвердил данные о выявленных несоответствиях.

Напомним, выборы депутатов федерального парламента пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

*The Insider внесен в реестр СМИ-иноагентов

**"Дождь" внесен в реестр СМИ-иноагентов

Фото: скриншот "Россия 1"