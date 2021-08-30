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Новости 30 августа, 19:15

Петербург получил еще одну поставку "Спутника V"

фото ЗакС политика Петербург получил еще одну поставку "Спутника V"

Петербургские чиновники получили из федерального центра очередную партию двухкомпонентной отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V". На этот раз, как сообщает пресс-служба Смольного, в город завезли 80,4 тысяч доз.

"Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины", – приводятся слова губернатора Александра Беглова.

Именно сейчас, по его словам, важно вакцинироваться, поскольку стартует новый учебный год. Напомним, что на обязательную "дистанционку" в Смольном в новом сезоне решили не переходить.

Из 1,476 млн привившихся петербуржцев, по последним официальным данным, 1,423 млн прошли всю процедуру полностью.


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